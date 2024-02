Ordine toscano sul bonus psicologo: “Dare risposta al disagio crescente”

“Bene l'attivazione immediata della Regione Toscana con l'Inps: dimostra l'attenzione verso la salute dei cittadini, incluso il benessere psicologico”. Così la presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana Maria Antonietta Gulino commenta la riattivazione del contributo utilizzabile dalle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità per seguire percorsi con psicoterapeuti privati. "Ci siamo da sempre battuti per il benessere psicologico come Ordine, insieme alla Regione Toscana”.

“E' positiva l'attivazione immediata dell'Inps per essere tempestivamente pronti a far partire nei termini previsti di marzo l'accesso al bonus psicologico e l'avvio della procedura dei rimborsi agli psicologi che hanno aderito al bonus statale. Siamo dalla stessa parte, dalla parte della salute delle toscane e dei toscani: dall'ultimo studio che l’Ordine degli Psicologi della Toscana ha condotto tra i suoi iscritti in collaborazione con il Laboratorio di Psicometria dell'Università degli Studi di Firenze, è emerso un aumento delle richieste del 44% da parte dei giovani adulti e del 31% da parte di preadolescenti e adolescenti. C'è quindi bisogno di interventi precoci come il bonus psicologo e l'attivazione prossima dello psicologo di base, per cui la Toscana è stata apripista attraverso la delibera di Giunta regionale toscana che dà il via alla fase di sperimentazione del servizio dello psicologo di assistenza primaria nelle Case di Comunità”.