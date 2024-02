Scaricato in fin di vita davanti l'ospedale, la procura indaga

La polizia è stata chiamata a indagare sulla morte del 59enne abbandonato in gravi condizioni davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo, dove poi ha trovato la morte. I primi accertamenti parlerebbero di un uso di stupefacenti che avrebbero portato al decesso dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Nelle prossime ore verrà stabilito un esame che certificherà, o meno, questa ipotesi. L'uomo era stato scaricato da un'auto, la quale poi è fuggita a gran velocità. Le telecamere di videosorveglianza hanno inquadrato la scena ma pare che non sia stato possibile risalire alla targa. La procura indaga per morte in conseguenza di altro reato.