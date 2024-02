Staffoli, trovata carcassa di un animale: "È stato sbranato, forse da un lupo"

-Avvertenza. L'immagine arrivata nella segnalazione è, pixelata, in fondo all'articolo.-

"Stavamo camminando e abbiamo visto questa scena raccapricciante, adesso abbiamo paura". A raccontare quanto avvenuto a Staffoli sono alcune persone che risiedono nella frazione di Santa Croce sull'Arno e si sono trovate di fronte la carcassa di un capriolo, verosimilmente sbranato da altri animali, probabilmente un lupo.

Il ritrovamento è avvenuto nella parte di Staffoli al confine tra i comuni di Santa Croce, Castelfranco di Sotto e Santa Maria a Monte, tra via delle Macchie e via Valdinievole. "Il corpo del capriolo era stato sbranato per metà. Probabilmente è successo in queste ore. La carcassa non è nemmeno lontana dal centro abitato, sarà a meno di due chilometri dal centro del paese. È come averli in casa" prosegue la segnalazione. Non si sa ancora se l'animale è stato ucciso e fatto a pezzi da un lupo o da un ibrido.

Non sarebbe il primo avvistamento di un lupo nei boschi delle Cerbaie, già gli anni scorsi erano stati pubblicati in rete dei video a riguardo. I lupi o ibridi, però, non hanno mai dato problemi alla gente del luogo, anche perché - come ripetono gli esperti - sono tornati in modo naturale nelle zone boschive.

Fra le indicazioni da tenere presente, ricordiamo di non lasciare fuori dalle abitazioni - soprattutto in contesto rurale - resti di cibo, perché gli animali potrebbero essere attirati dall’odore, e a non lasciare liberi i cani durante le passeggiate nei boschi e nei campi: il lupo infatti ha paura dell’uomo, ma può attaccare un altro animale con cui si crea la dinamica “cacciatore/preda” e tale situazione può divenire pericolosa anche per l'accompagnatore.