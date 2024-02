Uniti per Signa non piace alla Lega: "Non ci sono intese, il confronto con altri continua"

La Lega, come forza politica del centrodestra, non parteciperà alla presentazione del progetto politico promosso da Uniti per Signa.

Le interlocuzioni tra la Lega e questo raggruppamento civico sono ancora all’inizio e non abbiamo raggiunto intese, né sul programma né sul candidato/a a rappresentare questo progetto.

Continuiamo a nutrire dei dubbi sull’eterogeneità della coalizione che terrebbe insieme destra e sinistra e non ci convince l’idea di nascondere i simboli e i valori di centrodestra di governo nella prossima campagna elettorale per Signa. Si vota un sindaco ma si vota anche un programma basato su convinzioni politiche e valori.

A Signa serve discontinuità rispetto al PD ma anche certezza di buongoverno per i prossimi dieci anni.

Il confronto continuerà senza pregiudizi con tutti coloro che rappresentano un’alternativa al Partito Democratico. Vogliamo vincere per cambiare e non per vivacchiare.

Federico Bussolin: Segretario provinciale Lega