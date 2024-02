Video shock a Pontedera: ragazzina picchiata in strada da un gruppo di coetanee

Da qualche giorno circola sui social il video di una rissa non lontano dal villaggio scolastico a Pontedera. Nel filmato si vede la fermata del bus vicino allo stadio. Un gruppo di ragazzine viene ripreso mentre colpisce un'altra ragazza con calci e pugni. La vittima finisce sull'asfalto e le altre si accaniscono. Solo l'arrivo di un ragazzino che prende le sue difese fa fermare la violenza delle altre giovani.

Non si hanno indicazioni precise sul momento in cui il video è stato girato, né sull'identità delle persone coinvolte. Si sa che ha scatenato un gran dibattito a Pontedera e si è tornati a parlare del comportamento di ragazzi e ragazze a scuola a distanza di più di un anno dal caso del professore che colpì l'alunno in classe.

Fratelli d’Italia Pontedera e Gioventù Nazionale Pontedera, esprimono "profonda preoccupazione per l'ennesima rissa verificatasi al Villaggio Scolastico, durante la quale una ragazza giovanissima è stata oggetto di pestaggio da parte di un gruppo di coetanee. È inaccettabile che tali episodi si verifichino in maniera sistematica nelle scuole del nostro territorio. Questi episodi si stanno verificando ad un ritmo allarmante, come confermato dalle associazioni e dagli esperti del settore. L’amministrazione intervenga tempestivamente.".

Ancora FdI e Gioventù Nazionale: Ribadiamo la necessità di incrementare i controlli presso il Villaggio Scolastico e alle fermate dei pullman dello stadio di Pontedera. È fondamentale garantire la sicurezza degli studenti tramite dei presidi delle forze dell’ordine, nei momenti di maggiore affluenza dei ragazzi. Tuttavia, riteniamo che questo problema vada affrontato in maniera più approfondita e con soluzioni strutturate. È indispensabile che l'amministrazione comunale, passi dalle promesse ai fatti. Secondo noi, i corsi per sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche relative al bullismo, devono essere fatti in maniera seria e concreta. Questo può essere fatto solamente coinvolgendo attivamente gli studenti e le forze dell'ordine, per promuovere i valori del rispetto e dell'inclusione tra i ragazzi. Inoltre, riteniamo necessaria la realizzazione di corsi di formazione specifica per gli insegnanti, al fine di dotarli delle competenze necessarie per supportare al meglio i ragazzi e prevenire comportamenti violenti".