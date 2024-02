A Firenze la prima scuola in Italia che aderisce a Protocollo Rifiuti Zero

Zero Waste Italy e il Centro Ricerca Rifiuti Zero di Capannori sono lieti di presentare la prima scuola in Italia che aderisce al Protocollo Rifiuti Zero, l'Istituto Puccini di Firenze.

Dopo il successo del Protocollo Comuni Rifiuti Zero, che ha coinvolto 331 comuni, l'iniziativa si estende al settore educativo con l'obiettivo di coinvolgere le scuole nell'ambizioso percorso di azzeramento della produzione di rifiuti.

Il Protocollo Scuole a Rifiuti Zero, da approvare in primis dal collegio dei Docenti e poi dal Consiglio di Istituto, propone un percorso innovativo volto a ridurre drasticamente la produzione di rifiuti plastici nelle scuole aderenti. Questa iniziativa offre una grande opportunità per coinvolgere attivamente i giovani e l'intero mondo scolastico, inclusi docenti, personale non docente e genitori, nel cambiamento dei rapporti con gli equilibri della natura.

L'approccio del Protocollo Scuole a Rifiuti Zero rompe con il tradizionale "modello lineare" di estrazione, produzione, consumo e smaltimento, favorendo invece una prospettiva circolare che rispetta i cicli naturali. Questo cambiamento è fondamentale per sensibilizzare le comunità scolastiche e superare l'illusione di un progresso legato al modello lineare.

L'alleanza tra i giovani e la scuola diventa cruciale per la Rivoluzione Ecologica, partendo proprio dalla Strategia Zero Waste. Questa iniziativa promuove l'educazione ambientale e la responsabilizzazione delle future generazioni nei confronti dell'ambiente.

Invitiamo gli istituti interessati ad aderire al Protocollo Scuole a Rifiuti Zero come intero istituto, sottoponendo eventuali modifiche e/o integrazioni motivate.

Il Centro Ricerca Rifiuti Zero fornirà tutti i documenti per aderire e condurrà gli audit necessari per implementare efficacemente i punti del Protocollo. Per richiedere il documento ufficiale inviare un’email a: centrorifiutizero@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa