Controlli nel distretto pratese, sequestrati oltre un milione di prodotti irregolari

Controlli nel distretto industriale pratese da parte della guardia di finanza. Le operazioni contro le "filiere del falso" hanno portato al sequestro di oltre 1 milione di prodotti che non rispettavano le indicazioni di legge a tutela della salute. Le fiamme gialle, in seguito alle indagini, sono intervenute in un'azienda del distretto riscontrando le violazioni. Avviati i necessari approfondimenti per i connessi procedimenti sanzionatori gli articoli irregolari, se immessi in commercio, avrebbero avuto un ricavo stimato in oltre 520mila euro.

Complessivamente, nel solo mese di febbraio, sono quindi circa 2,4 milioni gli accessori di abbigliamento e prodotti non a norma sequestrati, per un valore totale stimato in circa 850.000 euro.