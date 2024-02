Corso per agente immobiliare all'Asev, ancora posti disponibili

Nel mese di marzo, ASEV lancerà un nuovo corso indispensabile per coloro che desiderano intraprendere la professione di agente immobiliare. Questo percorso di formazione è progettato per preparare le persone all'ottenimento del patentino obbligatorio di Agente d’affari in mediazione - Sezione Immobiliare.

Il corso, riconosciuto dalla Regione Toscana e regolamentato a livello nazionale e regionale, è un passaggio cruciale che consentirà a chi partecipa di sostenere l’esame di abilitazione presso le Camere di Commercio, necessario per esercitare la professione di agente di affari in mediazione immobiliare.

Con una durata totale di 130 ore, il corso fornisce una formazione approfondita su vari argomenti, tra cui la disciplina della professione di mediatore, elementi di diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e studi specifici legati al settore merceologico.

Il corso si terrà presso la sede di ASEV in Via Piovola, 138 a Empoli (FI) da marzo a giugno 2024. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 7 marzo 2024.

Il costo del corso è di 790 euro e ci sono ancora alcuni posti disponibili. Tuttavia, per garantire la partecipazione, si raccomanda di iscriversi il prima possibile.

Per maggiori dettagli, è possibile rivolgersi ai nostri uffici in Via delle fiascaie, 12 a Empoli o chiamare la segreteria.

Tutte le informazioni dettagliate sul corso sono disponibili sul sito www.asev.it oppure direttamente presso la segreteria in Via delle fiascaie, 12 a Empoli, dal lunedì al giovedì in orario 9.00–13.00/14.00-18.00 (venerdì 9.00–16.00) o telefonando allo 0571 76650.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare Valentina Sieni o Chiara Borri scrivendo a v.sieni@asev.it oppure c.borri@asev.it

Fonte: ASEV - Ufficio stampa