Elezioni Fucecchio, il centrodestra unito candida Vittorio Picchianti

Le forze politiche di centro destra, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega Salvini premier, annunciano che Vittorio Picchianti sarà il candidato unitario di tutta la coalizione alla carica di sindaco di Fucecchio nelle prossime elezioni amministrative. Di seguito la nota di Fratelli d’Italia-Lega Salvini Premier -Forza Italia.

La Lega quale forza politica responsabile, a tal fine, ha ritirato la proposta di candidatura di Marco Cordone. La sicurezza che il successo di buona amministrazione già visto nelle altre città toscane dove siamo forza di governo, possa essere replicato a Fucecchio fa convergere la scelta su Picchianti che, già da tempo attivo sul territorio, ha accolto la proposta politica, mettendosi così in gioco con lo scopo di portare la coalizione alla guida della città e offrire finalmente un'alternativa ad un territorio così bisognoso di cambiamento. Un obiettivo, questo, coerente con la figura di Picchianti il quale, attraverso il suo attivismo, ha sempre posto in prima istanza il benessere e il futuro dei cittadini di Fucecchio. Prosegue quindi questa nuova avventura per la quale è già al lavoro da tempo per la stesura del programma con le forze politiche che lo sostengono e le realtà civiche che stanno guardando con interesse alla sua proposta politica. In questi anni l'attività dei tre partiti è stata intensa sia fuori che dentro il consiglio comunale con figure sempre in prima linea che potranno dare un prezioso apporto di lavoro e di idee. Nelle prossime settimane seguirà una conferenza stampa della coalizione a cui si rimanda per ulteriori dettagli e valutazioni.

Fonte: Ufficio Stampa