Elezioni, nasce Castello di Tutti: "Gente insoddisfatta di destra e sinistra"

Si è costituito il gruppo di lavoro 'Castello di tutti', possibile abbrivio per un progetto civico alternativo ai partiti tradizionali ed alle liste civiche 'farlocche' di appoggio ai loro candidati.

C’è una maggioranza silenziosa di cittadini operosi e interessati alla concreta soluzione dei problemi, più che alla contrapposizione fra partiti e personali, che nulla hanno a che vedere con una normale dialettica democratica in cui si propongono idee e progetti diversi nell’interesse collettivo, evitando di far somigliare il Consiglio Comunale ad un talk show serale.

Il gruppo di lavoro, nelle prossime settimane verificherà le condizioni per partecipare alle elezioni amministrative con l’obiettivo di approdare al secondo turno e competere per la guida del Comune. Si inizia col raccogliere altre adesioni e le candidature, non ultima quella alla carica di Sindaco di Castelfiorentino.

Non è interesse del gruppo di lavoro partecipare “tanto per”, né tantomeno fare la ruota di scorta di qualche partito. Ciò dipende anche dalla tangibile volontà di cambiamento dei cittadini e dalla sua traduzione in progetto credibile per vincere le elezioni comunali.

Si percepisce chiaramente l’insoddisfazione della gente per l’operato del PD e dall’altro per la mancanza di un’alternativa di centrodestra pronta a governare le complessità del momento. Il gruppo 'Castello di tutti' è formato da cittadini del centro e delle frazioni, rappresentativi del mondo del fare, professionisti, lavoratori, imprenditori, commercianti che si rivolgono senza distinzioni alle persone d’ogni ceto sociale e idea politica

C’è la forte motivazione a mettere al centro del proprio agire la persona, la famiglia, il lavoro e l’impresa, poiché soltanto facendo ripartire l’economia locale potrà essere diffusa la ricchezza prodotta e finanziata la spesa per i servizi. In tal senso il gruppo non intende mettere in discussione gli investimenti in atto, salvo riconfigurarne alcuni secondo le mutate esigenze, né smontare progetti e servizi esistenti solo per un pregiudizio politico.

Al contrario, liberando l’azione amministrativa dal “giogo” della politica egemone da decenni, si intende approfittare d’ogni possibile occasione di crescita.

Allo stesso modo per la sicurezza, sarà valutato senza preconcetti quanto messo in campo finora dall’Amministrazione in carica, ma senza scartare a priori tutti gli altri possibili strumenti per restituire decoro e vivibilità alle nostre piazze. Senza legami con i partiti verrebbero fatte valutazioni di merito e non sulla base dei paletti imposti dalla politica.

Di fatto meno contrapposizione e più concretezza: un agire costante che verrebbe applicato ad ogni sfera dell’amministrazione Comunale.

Il gruppo ha già un suo programma di massima che intende arricchire con i contributi che verranno nelle prossime settimane dalle persone che intenderanno partecipare all’ambizioso progetto. Per mettersi in contatto con il gruppo, partecipare, conoscere le iniziative, è attivo l’indirizzo mail castelloditutti@gmail.com. Nei prossimi giorni saremo presenti su facebook e Instagram, con le pagine “Castello di tutti”

Fonte: Castello di Tutti