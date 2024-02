Elezioni Santa Croce, il centrosinistra va su Bucci. Giannoni per il centrodestra

A giugno si vota anche a Santa Croce sull'Arno, uno dei pochi comuni in cui ancora nessuno ha scoperto ufficialmente le carte riguardo le candidature. Finisce il decennio di Giulia Deidda e l'impressione è che il centrosinistra abbia già scelto da chi ripartire. E che anche il centrodestra abbia le idee chiare.

A sinistra si converge su Mariangela Bucci, il cui nome era stato fatto a più riprese nei mesi scorsi e che sembra vicino a essere ufficializzato. Non c'è ancora la certezza, ma fonti all'interno del PD rivelano che Bucci potrebbe essere davvero il profilo giusto. Le voci di corridoio dei mesi scorsi avevano fatto intendere che il centrosinistra santacrocese guardasse verso Signorini o Ciaponi, entrambi ex sindaci, ma si trattava perlopiù di ipotesi quantomeno fantasiose. Adesso sembra proprio che possa toccare a Mariangela Bucci. Psicologa, già assessora nella giunta Ciaponi e nella prima di Deidda, Bucci ha avuto deleghe importanti come cultura, politiche giovanili o scuola.

E il centrodestra? Per adesso la sensazione è che si vada verso un candidato unico, così come nel 2019. E tutte le vie portano a Roberto Giannoni. Santacrocese da generazioni, direttore di una azienda del settore della pelle, ex vice presidente dell'Associazione Conciatori, Giannoni è coordinatore di Forza Italia e fa politica attiva da moltissimo tempo. Stavolta nella cittadina del Cuoio è Forza Italia a tirar fuori la candidatura, dopo che nel 2019 fu la Lega a proporre Alessandro Lambertucci. Sembra essere lui il candidato, manca l'ufficialità ma la strada è quella.