Grande successo per la sessione di allenamento firmata Jill Cooper a Ponsacco

Grande successo per la sessione di allenamento firmata Jill Cooper. Per il terzo anno consecutivo la nota insegnante di fitness statunitense ha fatto tappa a Ponsacco. Un pomeriggio di sole, sorrisi, musica, energia positiva e carica esplosiva. Sono state 120 le persone che hanno partecipato al Freedom un evento organizzato dalla trainer Manila Ferretti che ha visto il patrocinio del Comune di Ponsacco. Una marea silenziosa, grazie all’utilizzo delle cuffie, si è aggirata per le strade cittadine per poi raggiungere il Tennis Club dei Poggini e saltare all’impazzata sui 100 trampolini preparati per la masterclass.



«Siamo felici che questo appuntamento – commentano dall’amministrazione comunale di Ponsacco – sia diventato un evento fisso per il nostro territorio. Siamo lieti di sostenere queste belle iniziative che promuovono lo sport come strumento di benessere personale, ma anche come occasione di incontro per vivere in maniera diversa la città. Una bella occasione di socializzazione e di condivisione, ma anche di promozione della città dato che molti dei partecipanti provengono da oltre provincia. Un grazie a Manila Ferretti per l’organizzazione e alla mitica Jill Cooper per essere stata di nuovo a Ponsacco».

Fonte: Ufficio Stampa