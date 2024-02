Incidente in autostrada, tir si ribalta tra Rosignano e Collesalvetti: tamponamento a catena

Incidente questa sera lungo l'autostrada A12 in direzione nord tra Rosignano e Collesalvetti dove un mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco coinvolgendo altre auto. Il camion, che trasportava legname, avrebbe infatti perso parte del carico finito nell'altra corsia, causando tamponamenti a catena. Oltre al mezzo pesante sono circa una dozzina le altre auto coinvolte che stavano transitando in quel momento.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Livorno e di Cecina, la polizia stradale e i soccorsi: al momento, da quanto si apprende, tre persone sarebbero state trasportate in ospedale. Il tratto dell'A12 è stato chiuso in entrambe le direzioni.