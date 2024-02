Primarie San Miniato, Mastroianni nelle campagne del borgo: prossimo incontro a Marzana

Prosegue con la quarta iniziativa pubblica che avrà luogo questa sera (giovedì 22 n.d.r.), alle ore 21:00, presso il Bar Arzilli in località Marzana, il programma di incontri con i cittadini del territorio comunale che Vincenzo Mastroianni sta conducendo in vista delle elezioni primarie del PD di San Miniato, che si terranno domenica 10 marzo, per la scelta del candidato a Sindaco alle prossime elezioni amministrative.

“Il territorio di San Miniato è un sistema complesso, fatto di diverse realtà insediative più concentrate, sia a carattere residenziale che a carattere produttivo, ed altre più diffuse, a loro volta più raccolte e strutturate almeno con alcuni servizi di base, o rappresentate anche da case sparse. E’, tra queste, il caso della valle del torrente Enzi, che dalla località della Borghigiana sale fino allo spartiacque con il fiume Elsa (Calenzano, Pilerno, Cafaggio, Cusignano, San Quintino, ecc.).

Un’area che per molti anni, a partire dagli ultimi decenni del ‘900 fino agli inizi degli anni 2000, ha conosciuto un periodo di declino, legato al progressivo abbandono delle attività agricole. Negli ultimissimi decenni in quest’area si è sviluppata una certa dinamica di recupero abitativo. Vuoi per il recupero di vecchi casolari, vuoi per l’avvio di alcune attività turistico ricettive.

Si tratta di una zona molto bella e che richiede attenzione da parte dell’amministrazione, affinché si possano mantenere condizioni di accessibilità viaria sicura, magari anche prevedendo un aggiornamento del regolamento per la classificazione delle strade comunali e delle strade vicinali soggette ad uso pubblico. Elementi importanti per una vivibilità legata anche alle necessità lavorative, come anche alla sicurezza, un servizio di connessione telefonica mobile ed internet efficiente sono necessari e quindi dovranno essere attivate azioni di sostegno alla ricerca di soluzioni che prevedano il potenziamento della situazione attuale.

Una particolare attenzione dovrà essere riservata alla stabilizzazione dei versanti collinari. I terrazzamenti dei versanti collinari nei terreni destinati ad attività agricole dovranno essere mantenuti nella loro piena efficienza mediante opportune opere di ripristino delle parti lesionate e di manutenzione delle opere di regimazione delle acque superficiali. Allo scopo di ridurre i fenomeni erosivi nei terreni agricoli dovranno essere mantenute e pulite tutte quelle opere di regimazione delle acque superficiali atte ad evitare il loro divagare sulle superfici lavorate.

L’obiettivo è quindi quello di un’azione amministrativa più vicina ai bisogni dei cittadini, fondata sulla qualità dell’ambiente, dei servizi e delle relazioni umane nei territori di frazione.