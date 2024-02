Treno del Ricordo, i consiglieri FdI: "Propaganda faziosa dipingeva le vittime come criminali"

"Il treno della memoria rappresenta un gesto significativo, al quale siamo stati onorati di poter partecipare in qualità di rappresentanti delle istituzioni, per commemorare i numerosi italiani che hanno vissuto il dramma della perdita della propria terra a causa delle bande criminali del Maresciallo Tito.

Per troppi anni, queste persone non hanno ricevuto il dovuto riconoscimento per la loro tragedia. Sono state etichettate in vario modo, nonostante fossero vittime di un autentico genocidio. Oggi è importante ricordare le loro storie, le loro sofferenze e soprattutto la difficile realtà e l'accoglienza spesso incerta che hanno ricevuto nel proprio paese, a causa di una propaganda faziosa che li dipingeva come criminali," dichiarano i consiglieri metropoliti di Fratelli d'Italia, Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli e Alessandra Gallego.