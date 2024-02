Un compleanno speciale a Montaione: la signora Vera compie 102 anni

Un compleanno speciale a Montaione. La signora Vera ha compiuto 102 anni, un traguardo davvero importante. Vera, all'anagrafe Severina, è una fra le cittadine montaionesi meno giovani (solo 'Maria' ha 6 mesi piu di lei) ma è sicuramente la centenaria più 'in forma', da ogni punto di vista. Questa mattina le ha portato i suoi auguri anche il sindaco Paolo Pomponi che ha consegnato a Vera un omaggio floreale e una pergamena che esprime con parole toccanti il senso di questa visita.

"È sempre una grande gioia far visita ai nostri concittadini più grandicelli. In questa occasione poi anche per il rapporto di amicizia che mi lega alla famiglia di Vera, ed in particolare al figlio Riccardo. E come sempre l'accoglienza è stata eccezionale! Con piacere abbiamo consegnato a Vera un omaggio floreale e una pergamena che esprime con parole toccanti il senso di questa visita", così il sindaco in un post sul suo profilo social.