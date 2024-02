Vigilantes sorprende ladro a rubare nel supermercato, lui lo colpisce: arrestato 27enne

Un equipaggio della squadra volante della questura di Prato ha interrotto una lite tra due uomini nei pressi di un supermercato. Dopo aver sedato la colluttazione e identificato i soggetti coinvolti, è emerso che uno di loro, addetto alla sicurezza del supermercato, aveva sorpreso l'altro a rubare merce, tentando di farlo desistere.

Tuttavia, l'uomo aggressivo ha reagito violentemente, colpendo il vigilante. Il colpevole, un 27enne magrebino senza fissa dimora, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina impropria. Nonostante l'intervento degli agenti, ha continuato la sua condotta aggressiva, venendo infine bloccato e trovato in possesso della merce rubata. Il 27enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato accompagnato in questura e associato alla casa circondariale La Dogaia in attesa dei procedimenti giudiziari.