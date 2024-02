La toscana Jasmine Paolini si gioca la finale WTA 1000 a Dubai

A 28 anni conquista la finale WTA 1000 in Dubai, dopo aver battuto in due set Sorana Cirstea. Jasmine Paolini è riuscita nel risultato dopo Flavia Pennetta, Sara Errani e Camila Giorgi. Per la tennista 28enne di Castelnuovo di Garfagnana domani sarà un giorno cruciale. Giocherà infatti la sua prima finale 1000 contro la vincente del match tra Iga Swiatek e Anna Kalinskaya. Paolini a inizio febbraio era 53esima in doppio nel ranking attuale e 24esima nel singolare.

Il momento in cui Jasmine #Paolini è diventata la 5ª italiana di sempre a raggiungere una finale #WTA 1000! 🤯👏#tennispic.twitter.com/h92JptyjZF — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) February 23, 2024