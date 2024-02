Lavori in piazza della Repubblica, contributi straordinari per le attività del centro

Contributi straordinari per le attività commerciali del Comune di Ponsacco. È stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso pubblico per l’assegnazione dei sostegni economici a ristoro dei disagi causati dai lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica.

«Fin dall’inizio dei lavori — spiegano la sindaca Francesca Brogi e l’assessora al commercio Roberta Lazzeretti – abbiamo preso l’impegno con i commercianti e con le associazioni di categoria di sostenere le attività durante il rifacimento della piazza. Il comune ha messo a disposizione una cifra totale di 18.500 euro che sarà distribuita in due tranche».

La prima parte, di 500 euro, è fissa, mentre la seconda, che sarà erogata nel secondo semestre del 2024, sarà corrispondente alla quota variabile della Tari eccedente 500 euro. «Sappiamo bene – continuano – che il cantiere di piazza della Repubblica ha comportato disagi nei parcheggi e per le attività del centro, pensiamo però che la riqualificazione del nostro centro storico sia un punto chiave per la valorizzazione anche economica di Ponsacco. Tra poco avremo la piazza principale della nostra cittadina completamente rimessa a nuovo, inserita in un progetto di restyling molto più ampio. Siamo convinti che sarà un ottimo biglietto da visita per la nostra cittadina, un volano per le stesse attività che insistono nel cuore di Ponsacco perché un centro più bello vuol dire un centro più attrattivo».

Possono presentare domanda di contributo le attività commerciali individuate ai fini Tari (nelle Cat. 13,14,15,17, 18, 21, 22, 24, 25) che sorgono nel perimetro del centro quindi su piazza della Repubblica, via Carducci, corso Matteotti, piazza San Giovanni, piazza Valli, piazza D’Appiano, via dei Mille, via Roma (a partire dalla farmacia Gasperini fino alla caserma dei Carabinieri), via N. Sauro (a partire dalla caserma dei Carabinieri fino al numero civico 5C) e che dichiarino di aver registrato nel 2023 una riduzione di fatturato rispetto al 2022.

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/03/2024, apposita istanza utilizzando il modello pubblicato sul sito.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio Stampa