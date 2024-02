Nuove navette pubbliche e linee di bus per Pontedera e frazioni: ecco cosa cambia

Una rimodulazione del servizio che sarà fortemente implementato e che consentirà, già dal prossimo lunedì, 26 febbraio, di vedere in strada tre navette completamente gratuite per l'utenza che serviranno per collegare le varie zone di Pontedera con i parcheggi scambiatori gratuiti per accedere al centro. Le novità sono state presentate questa mattina, in Comune a Pontedera, in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco di Pontedera Matteo Franconi, l'assessore comunale alla mobilità Mattia Belli e, per Autolinee Toscane, Luca Barsaglini, capo movimento della sede operativa di Pisa e Riccardo Nannipieri, del settore marketing e comunicazione dell'azienda.

"Le novità si articoleranno in due fasi - ha spiegato l'assessore Belli - la prima, appunto, che scatta lunedì e la seconda che partirà ad aprile rendendo Pontedera una delle città che, a livello regionale, avrà uno dei servizi di trasporto pubblico locale urbano tra i più ampi. Ringraziamo Autolinee Toscane, la Regione, la Provincia di Pisa e l'Unione Valdera che, assieme al Comune, hanno lavorato per più di un anno per poter arrivare a questi risultati. Con la fase 2 implementeremo le linee urbane, che passeranno da due a tre, per dodici mesi all'anno, dal lunedì al sabato, toccando tutti i quartieri e tutte le frazioni. Dal 22 aprile si attiverà anche la quarta navetta gratuita, la D, che servirà prevalentemente la frazione di Pardossi".

"Abbiamo condiviso con l'Amministrazione Comunale la riprogettazione del servizio urbano, aumentando i livelli sulla rete. Le novità che avremo saranno attivate in due step - ha aggiunto Barsaglini - una riguarda le tre navette, operative già da lunedì prossimo, che, dal 22 aprile, saranno affiancate da una quarta navetta. Da quella stessa data verranno attivate le nuove linee urbane, che prenderanno codifica 1,2 e 3 e che sostituiranno le attuali linee 1 e 2. Queste nuove linee urbane avranno un esercizio che sarà costante per tutti i giorni dell'anno aumentando il livello di servizio, sia all'interno dell'urbano di Pontedera che nelle varie frazioni".

"Un ringraziamento a tutti i soggetti che hanno lavorato a questi progetti portandoli a termine - ha detto il sindaco Matteo Franconi - dando risposte a tante richieste che erano arrivate dalle Consulte e dai cittadini. Mettiamo a disposizione un servizio di trasporto pubblico che dà risposte importanti nella direzione del lavoro fatto sui parcheggi scambiatori e la promozione del trasporto pubblico". "Più bus meno auto è lo slogan della nostra campagna di comunicazione - ha concluso Nannipieri - e queste scelte fatte a Pontedera vanno proprio in questa ottica".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa