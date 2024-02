"Stop al genocidio": interventi e testimonianze dalla Striscia di Gaza al Circolo Arci C.Pannocchia di Ponte a Egola

Sabato 2 marzo, alle ore 17:00, al Circolo Arci C. Pannocchia di Ponte a Egola si parlerà di Palestina e di guerra, con gli interventi di Samed Ismail, rappresentante dei Giovani Palestinesi d’Italia, della Dott.ssa Fathena Ahmad e di Federico Giusti del Comitato No Camp Darby di Pisa.

Mentre in Italia e nel mondo si moltiplicano le proteste e le manifestazioni per un cessate il fuoco immediato e per il riconoscimento del diritto alla terra e alla libertà per il popolo palestinese, il governo israeliano, sostenuto dagli Stati Uniti d’America, continua a bombardare la striscia di Gaza, dove le vittime civili palestinesi hanno già superato le 27.000 unità (fonte: euronews.com) e la crisi umanitaria è ormai di gravità estrema.

Come Casa del Popolo ci uniamo a chi, in queste settimane, sta organizzando in tutto il paese un importante mobilitazione per la pace e per la liberazione del popolo palestinese dall’occupazione militare israeliana e condanniamo con fermezza la repressione compiuta dalle forze dell'ordine ai danni degli studenti pisani, che questa mattina stavano manifestando in maniera del tutto pacifica per il cessate il fuoco.

Dopo l’iniziativa è previsto un aperitivo finalizzato alla raccolta fondi che saranno destinati agli aiuti umanitari per il popolo palestinese.