Uisp Empoli Valdelsa, corso di formazione per insegnante pilates

Il comitato Uisp Empoli Valdelsa organizza un corso di formazione per la qualifica di insegnante di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness attraverso il Pilates. Il corso ha l’obiettivo di dare ai futuri istruttori e istruttrici la preparazione di base e fornire gli strumenti per programmare al meglio le lezioni sia dal punto fisico, che da quello emotivo e relazionale.

Al corso può partecipare chiunque abbia più di 18 anni di età e sia in possesso di tessera Uisp in corso di validità. I luoghi di svolgimento sono sia online che in presenza, presso il PalAramini di Empoli. Il corso, che sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti, andrà avanti da sabato 13 aprile a domenica 19 maggio, quando si terrà l’esame pratico e teorico. Al termine verrà rilasciato un attestato di qualifica Uisp per “Insegnante di ginnastica finalizzata alla salute e al fitness - metodica Pilates”. I formatori saranno Alessandro Fantato ed Emanuela Marconcini.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa