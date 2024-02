Vincenzo Mastroianni incontra i cittadini di Ponte a Elsa

Prosegue con la quinta iniziativa pubblica che avrà luogo questa sera (giovedì 22 n.d.r.), alle ore 21:00, presso il Circolo ARCI – Sala 78 di Ponte a Elsa, il programma di incontri con i cittadini del territorio comunale che Vincenzo Mastroianni sta conducendo in vista delle elezioni primarie del PD di San Miniato, che si terranno domenica 10 marzo, per la scelta del candidato a Sindaco alle prossime elezioni amministrative.

“Questa mia campagna di incontri con i cittadini mi è indispensabile per farmi conoscere, per ascoltare, per confrontarmi sulle azioni da intraprendere, per raccogliere suggerimenti e contributi.

L’obiettivo è quindi quello di un’azione amministrativa più vicina ai bisogni dei cittadini, fondata sulla qualità dell’ambiente, dei servizi e delle relazioni umane nei territori di frazione.

Una storia di amministrazione lunga come la nostra, che ha indubbiamente permesso di fare di San Miniato, comunque, una comunità che ha raggiunto livelli di sviluppo sociale ed economico apprezzabile, ha saputo valorizzare il proprio centro storico, far sviluppare in maniera sostenibile le proprie frazioni, non può però ritrovarsi ad affrontare le questioni più pratiche come quella della manutenzione ordinaria e straordinaria, come anche la gestione delle strutture di interesse pubblico solo dopo eclatanti segnalazioni, e ancor meno ritrovarsi ad aprire cantieri solo nell’immediate vicinanze delle scadenze elettorali.

"Manca la luce, i giochi sono rotti e c'è sporcizia", “Sono rotti anche dei tombini in mezzo al prato”, “avevamo già fatto presente al Comune la scarsa illuminazione, vedremo se saremo ascoltati". Se queste denunce arrivano sui giornali, come è avvenuto lo scorso ottobre, è segno che manca un elemento, anche minimo, che tiene in contatto la cittadinanza con l’amministrazione.

Noi, io e chi sostiene, abbiamo in programma di mettere in atto proposte, azioni e investimenti per rendere le frazioni protagoniste per la cura dei beni comuni, dando un ruolo particolare alle associazioni e ai circoli che le animano. L’obiettivo è quello che la frazione possa riappropriarsi del suo valore di comunità orizzontale dove la prossimità delle relazioni umane insieme allo scambio culturale ed economico rinforzano il tessuto sociale e identitario. Questo obiettivo lo perseguiremo con una cura del luogo da compiere insieme attraverso interventi e progetti volti alla salvaguardia, manutenzione, rigenerazione di spazi e attrezzature con un’attenzione a renderli più accessibili, fruibili e più belli. Per quanto riguarda la cura della comunità vorremmo poter sviluppare progetti volti al miglioramento e all’innovazione di servizi, attività e relazioni per le diverse fasce d’età e per i diversi bisogni della popolazione, con un’attenzione a conseguire più integrazione e più solidarietà

Molti nostri elettori ci chiedono dell’opportunità di queste elezioni primarie, di questo metodo di scelta del candidato a Sindaco del nostro partito, il Partito Democratico, per il Comune di San Miniato. Le perplessità che maggiormente ci manifestano partono dal comprendere come mai un sindaco uscente, al primo mandato, che ha intenzione di proseguire il suo impegno, non è stato direttamente ricandidato.

Questo ci viene chiesto anche da chi si dichiara non soddisfatto dell’azione dell’amministrazione comunale di questi ultimi anni. La risposta che possiamo dare parte proprio da questa ultima considerazione: “dare conto di questa azione non soddisfacente”. Il Partito, attraverso l’accrescere interno della consapevolezza emersa da un percorso interno di analisi e di confronto, condiviso ed allargato poi al suo esterno, ha deciso di dare una risposta altrettanto forte e chiara di presa di responsabilità e di coraggio utilizzando dell’istituto delle primarie per discutere con i cittadini, far emergere i problemi, raccogliere suggerimenti, costruire insieme un programma per la San Miniato che vogliamo.

Così che le primarie non siano la mera scelta di un nome o di un altro, ma, dopo aver discusso insieme delle cose da fare e come farle, ciascun cittadino può scegliere tra i candidati quello che sente di saper rappresentare di più e meglio la propria idea di governo per San Miniato.

Fonte: Ufficio Stampa