Un nuovo agente a quattro zampe per l'Empolese Valdelsa: è Willy, futuro cane antidroga

Muso dolce, pelo morbido ma soprattutto fiuto allenato, per le strade dell’Empolese Valdelsa sta per arrivare un nuovo agente a quattro zampe. Il suo nome è Willy, un Golden retriever ancora cucciolo, di tre mesi, che sarà specializzato nel contrasto allo spaccio di stupefacenti ma non solo, svolgerà anche funzioni legate al sociale. Si tratta della seconda unità cinofila per la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa: Willy è infatti collega di Noa, pastore belga operativa dal luglio 2021.

"È un completamento per l’unità cinofila" spiega il conduttore Alessandro Baglieri, poiché la new entry arrivata "fa parte della chiusura del progetto". Da un lato Noa, "oltre che essere addestrata alla detection ambientale, ha anche basi di ordine pubblico e di difesa per noi". Il pastore infatti svolge anche un servizio di sicurezza per gli stessi operatori: "Una volta durante un controllo mi ha salvato. Con Noa siamo sempre tranquilli, ha un’intelligenza incredibile". Tante le operazioni a cui il pastore ha preso parte in questi tre anni: "Alle Cerbaie a Fucecchio ha trovato diverse dosi di cocaina, tanti i servizi di prevenzione svolti a Empoli, nei parchi e alla stazione, così come a Castelfiorentino e Certaldo dove, sempre alla stazione, ha trovato circa 9 grammi di hashish nascosta in un cespuglio".

Noa, unità cinofila della polizia municipale Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa

Il nuovo arrivato Willy invece sarà addestrato per ricerca addosso alle persone. "Si tratta di un cane totalmente opposto, sono utilizzati prevalentemente per salvataggio, ricerche, pet therapy, è molto docile" prosegue il conduttore, "lo addestreremo per la ricerca esclusiva sulle persone e anche per una funzione sociale". Le unità cinofile andranno a far visita anche alle scuole del territorio, grazie ad un progetto ad hoc tra dimostrazioni di ricerca negli ambienti con Noa e dimostrazione, ma anche comunicazione nei confronti dei ragazzi e delle ragazze, da parte di Willy. "Arriva dall’allevamento Neverland di Certaldo - sottolinea ancora Baglieri - il suo addestramento durerà circa cinque/sei mesi, dall’estate sarà pronto per essere utilizzato nelle uscite di lavoro e completerà la sessione in autunno".

Willy e i suoi conduttori, gli agenti della polizia municipale dell'Empolese Valdelsa Alessandro Baglieri e Luca Garofano

A seguire Willy e Noa, oltre al conduttore anche il co-conduttore Luca Garofano, agenti dei comandi di Castelfiorentino e Gambassi-Montaione, in servizio con le unità cinofile in tutti gli 11 comuni dell’Unione. E ovviamente, oltre al lavoro, c’è anche tempo per il relax: "Quando sono liberi stanno in campagna - conclude Baglieri - stiamo sempre con loro e li portiamo a passeggiare, si divertono. Sono cani felici".

Soddisfazione dal comandante della polizia municipale dell’Empolese Valdelsa, Massimo Luschi: "I risultati ottenuti nel tempo sono stati decisamente importanti, le attività fatte tantissime e questo dimostra che la scelta della giunta dell’Unione era vincente. La stessa giunta ha voluto in qualche modo evidenziare questo aspetto, implementando questa unità cinofila". Un potenziamento che "ci permetterà di essere ancora più presenti e incisivi anche con nuovo personale - prosegue Luschi - espletati i concorsi, arriveranno agenti e ufficiali e la dotazione organica diventerà di 96/97 persone". Una novità dunque "a conferma della bontà dell’operazione perseguita da ormai un paio di anni, dato anche il feedback positivo sia in termini di risultati sia con la cittadinanza, contenta della presenza dell’unità cinofila".

"Un dipendente un po’ speciale, verso il quale è molto difficile non nutrire una simpatia particolare" ha commentato il sindaco di Castelfiorentino e presidente dell’Unione dei Comuni Alessio Falorni, nel suo messaggio di benvenuto tramite social corredato da una foto mentre tiene in braccio Willy.

Margherita Cecchin