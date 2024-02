Casa Torre, il 'dopo di noi' è realtà a Montelupo

Si chiude il cerchio nella riqualificazione della ex vetreria Lux a Montelupo Fiorentino, nella frazione di Torre. Oggi è stata inaugurata Casa Torre, una coppia di appartamenti destinata al Dopo di noi, il progetto che consente una vita autonoma per persone con disabilità. Due gli appartamenti a disposizione, con due gruppi di 5/6 persone che frequenteranno la casa in orario diurno e serale e un altro gruppo di otto persone frequenterà la casa a rotazione, per il fine settimana. Il Comune ha concesso gratuitamente i locali per il progetto.

La sperimentazione della vita autonoma permette l'indipendenza sia dei ragazzi e delle ragazze, sia delle loro famiglie. In assistenza ci saranno operatori e animatori, assieme al coordinatore della Fodnazione Dopo di Noi Empoli, che gestirà in comodato d'uso gratuito gli appartamenti. La fondazione gestisce già altre tre case: Casa Arrighi, Casa Pontorme e Casa Petrazzi.

Al taglio del nastro era presente il sindaco di Montelupo Paolo Masetti, il presidente della Fondazione dopo di noi Pierluigi Ciari, l'assessore regionale alle Politiche sociali, Serena Spinelli, del Consigliere Regionale e Presidente della terza commissione Enrico Sostegni, della sindaca di Empoli Brenda Barnini e del Sindaco di Montelupo Paolo Masetti.

Gli appartamenti si trovano al piano superiore, mentre al piano terra trova spazio la sede di Pomerigginsieme, progetto ben avviato di doposcuola e ripetizioni gestito dalla Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino, che conta a oggi oltre cento iscritti.

Durante l'evento è stato anche presentato anche il nuovo pulmino, acquistato grazie al contributo della Fondazione CR di Firenze, l'Aias Empoli e l'Unione dei Comuni, affidato proprio alla Fondazione Dopo di Noi. Servirà ad aiutare la partecipazione alle attività nel circondario, in condivisione con altre associazioni. Ben 35 sono attualmente le persone in carico alla fondazione.