Elezioni Cecina, il Pd candida Lia Burgalassi

Una settimana densa di appuntamenti, la prossima, per il Partito Democratico di Cecina. L’appuntamento più atteso è quello di giovedì 29 alle 18, quando ai Bagni Rina di Marina di Cecina sarà presentata la candidatura a sindaca di Lia Burgalassi, ex assessora nell'ultima giunta di Samuele Lippi prima delle dimissioni.

“Dopo un percorso di confronto - spiegano la segretaria dell’Unione comunale del PD di Cecina Elena Benedetti e il vicesegretario Alessandro Bechini - negli scorsi giorni l’assemblea degli iscritti ha deciso per la candidatura di Lia Burgalassi a sindaca di Cecina. Un nome condiviso, in grado di unire le varie sensibilità del Partito Democratico e che sta riscontrando grande apprezzamento in città. Siamo davvero soddisfatti di aver trovato la sintesi intorno a una figura di spicco come quella di Lia, che si è messa a disposizione, con passione, entusiasmo e la serietà che la contraddistinguono”.

Intanto lunedì 26 alle 17.40 in biblioteca, nell’ambito delle iniziative #cartabianca ci sarà un incontro sul tema sport e associazionismo, mentre mercoledì 28 alle 17, sempre in biblioteca, la candidata sindaca Lia Burgalassi parlerà di diritto alla salute insieme alla responsabile nazionale Sanità del PD Marina Sereni e al consigliere regionale Marco Niccolai, responsabile Sanità del PD toscano. A coordinare l’incontro sarà Roberto Gori.