Elezioni Ponsacco, Fabrizio Lupi è il candidato sindaco del centrosinistra. Ticket con Paola Ferretti

Fabrizio Lupi, 64 anni, funzionario del Ministero dell’agricoltura, è ufficialmente il candidato sindaco di Ponsacco, in quota PD, della coalizione di centrosinistra, al momento composta da PD, lista civica Per Ponsacco e Italia Viva. Nella giornata di ieri (23 febbraio) è stato infatti raggiunto l’accordo con Paola Ferretti, 58 anni, avvocato, espressione della lista Per Ponsacco, che sarà vicesindaco, un passaggio fondamentale che ha aperto la strada ad un “ticket elettorale” per fronteggiare e battere la destra.

"Dopo un approfondito confronto politico e programmatico – commentano dal Comitato Lupi-Ferretti – le forze del centrosinistra, al momento composte da PD, lista civica Per Ponsacco e Italia Viva, hanno convenuto sulla necessità e l’opportunità di offrire a Ponsacco un ‘ticket elettorale’ con Fabrizio Lupi e Paola Ferretti, rappresentanti di un originale progetto politico per il rilancio della città".

Lupi, sposato con tre figlie, ha una consolidata esperienza politica alle spalle: dal 1995 al 1999 è stato consigliere comunale, dal 1999 al 2004 ha ricoperto il ruolo di assessore alla pubblica istruzione, sport e politiche giovanili, mentre dal 2004 al 2009 è stato vicesindaco. In questi anni ha istituito alcuni organismi associativi come la consulta dello sport, la consulta dei giovani e il consiglio comunale dei ragazzi, ed è conosciuto nell’ambito dell’associazionismo sportivo locale e regionale per aver ricoperto vari incarichi nella giunta provinciale del Coni dal 2009 al 2012 e come presidente della Federazione Ginnastica Toscana dal 2012 ad oggi. Dal 2010 al 2015 è stato membro del consiglio di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e nel 2017 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana.

Ferretti, sposata con un figlio, inizia il suo impegno politico nel 1990, nelle file del Psi, e da allora viene eletta in diverse legislature come consigliere comunale, dove ricopre anche il ruolo di capogruppo. Dal 2005 circa ad oggi è membro del consiglio direttivo del gruppo Donatori di sangue Fratres di Ponsacco e dal 2022 è stata nominata presidente dell’Acli di Ponsacco.

"La stretta collaborazione fra il candidato sindaco Fabrizio Lupi e Paola Ferretti, mostra un centrosinistra che, dopo settimane di confronti, è più che mai coeso e credibile, pronto a scendere in campo per Ponsacco – concludono dal Comitato Lupi-Ferretti -. Da oggi comincia la nostra campagna elettorale, un lungo percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza, dove l’impegno dei due candidati sarà supportato da una vera squadra”

Fonte: Ufficio stampa