Incendio in un'abitazione di Prato, un'anziana costretta a letto purtroppo è morta. Il fatto è avvenuto alle 10.30 in via Prati, quartiere Santa Lucia. L'incendio è partito nella stanza dove la donna era a letto. Il figlio, che vive al piano di sopra, ha tentato di prestare soccorso. All'arrivo dei soccorsi la donna era già morta. I vigili del fuoco di Montemurlo sono intervenuti sul posto assieme alle forze dell'ordine. Si indaga sull'origine dell'incendio.