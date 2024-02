Katia Beni e Benedetta Giuntini tornano sul palco del Teatro Boccaccio a Certaldo

Dopo il travolgente successo dell'evento dedicato a Denise Latini lo scorso novembre, il Teatro Boccaccio di Certaldo si prepara ad accogliere nuovamente sul suo palco Katia Beni e Benedetta Giuntini. Questa volta, però, non si tratterà solo di un incontro, ma di uno spettacolo vero e proprio.

"Diritti o rovesci ma pari!" è il titolo che promette di far ridere e sorridere il pubblico, ma anche di far riflettere su una serie di temi attuali e importanti.

L'appuntamento è fissato per giovedì 29 febbraio alle ore 21 presso il Teatro Boccaccio, dove Katia Beni e Benedetta Giuntini interpreteranno, rispettivamente, un'attrice comica a volte intelligente e una giornalista a volte fuori di testa. Sarà un viaggio attraverso le dinamiche dello spettacolo, della comunicazione e della società, con una serie di gag, monologhi e situazioni esilaranti che si intrecciano con riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati.

Tra i temi affrontati, spiccano il confronto tra il body shaming e il body positive, l'ironica disamina delle pratiche di bellezza come cerette e tinture per la ricrescita, fino ad arrivare a questioni più profonde come l'infibulazione, l'autoerotismo e il rapporto tra donne e scienza.

"Diritti o rovesci ma pari!" promette di essere uno spettacolo coinvolgente e provocatorio, capace di far divertire e al contempo di stimolare la riflessione su questioni cruciali della società contemporanea. L’evento spettacolo fa parte della stagione teatrale congiunta, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo. Tra gli sponsor della stagione Unicoop Firenze, ChiantiBanca.

Per informazioni e biglietti è possibile contattare il teatro al numero 0571 664778, consultando il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivendo a info@multisalaboccaccio.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa