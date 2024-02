Un 35enne albanese è morto in un incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri lungo la via Aurelia Sud a Castagneto Carducci (Livorno). L'auto si è andata a schiantare contro un albero, le due persone a bordo sono state proiettate fuori dall'abitacolo e per l'automobilista non c'è stato niente da fare. L'altro ferito è stato portato con Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa.