Scontri a Pisa, i prof del Pontormo di Empoli: "Condanniamo violenza fisica verso giovani che manifestano"

Noi docenti dell’IIS Il Pontormo di Empoli, dopo aver visto e ricevuto informazioni sui fatti accaduti a Pisa in via San Frediano, in particolare sulla reazione della Polizia di Pisa alla manifestazione di un gruppo di studenti, su cui la Magistratura speriamo indagherà, sentiamo il dovere di esprimere una ferma condanna della violenza fisica.

Viviamo un tempo difficile e complicato, spezzato da guerre e distruzioni inaudite, in Europa e nel mondo, e non è ammissibile che si impedisca ai cittadini di esprimere pubblicamente e manifestare liberamente le proprie opinioni in merito a fatti gravissimi che coinvolgono l’intera umanità.

La scuola, che basa tutto il proprio operato sul dettato costituzionale, non può assistere impassibile all’uso della forza nei confronti di giovani che manifestano.

Come educatori e come cittadini, chiediamo alle autorità competenti di individuare le responsabilità, di attivare una seria riflessione interna alle istituzioni e di recuperare il rapporto di fiducia e rispetto tra tutte le parti – ma soprattutto coi giovani - che in una società civile sono alla base della convivenza.

Esprimiamo infine solidarietà ai colleghi e agli studenti dell’Istituto Liceo Artistico Russoli per quanto accaduto.

