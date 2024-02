Il cadavere di un 59enne è stato rinvenuto nella zona del porto di Punta Ala, frazione di Castiglione della Pescaia. Poco dopo mezzogiorno è stato allertato il 112 per l'uomo rinvenuto in mare. I sanitari hanno constatato il decesso già avvenuto da tempo. Sul posto i vigili del fuoco, la guardia costiera, le forze dell'ordine. Si lavora per la compiuta identificazione e per chiarire le cause del decesso.