Amministrative Empoli, Poggianti si presenta ai cittadini: "Il vero Centrodestra è qui"

È stata inaugurata ufficialmente questo pomeriggio la Casa del Centrodestra di Empoli con la presentazione della candidatura di Andrea Poggianti a sindaco e della coalizione a sostegno della sua corsa alle prossime elezioni amministrative. Un centinaio di persone si è riunita nella sede in piazza Farinata degli Uberti, assistendo al taglio del nastro cantando l’inno di Mameli, a cui sono seguite le dichiarazioni dei rappresentanti della coalizione che hanno illustrato le ragioni a supporto della scelta del loro candidato. Non sono mancate testimonianze e attestazioni di stima da parte di alcuni personaggi noti, come Francesco Gracci per l’Udc, già candidato due volte a sindaco in passato tra le file del centrodestra.

“Il vero Centrodestra è qui – ha esordito Poggianti – vi ringrazio di cuore perché non mi sarei mai aspettato partecipazione così importante dal momento che neppure durante la scorsa campagna elettorale ho visto così tante persone presenti”.

Nel suo discorso Poggianti ha accennato al proprio percorso politico senza risparmiare qualche colpo agli avversari e soprattutto al malgoverno della città, ma si è soprattutto concentrato su alcuni punti fondamentali del programma di contrasto alle criticità riscontrate sul territorio: innanzitutto la sicurezza, la lotta al degrado e l’implementazione delle infrastrutture per una nuova viabilità, soffermandosi inoltre sull’importanza di una transizione ecologica da attuarsi anche attraverso una diversa gestione della raccolta dei rifiuti.

“Tutti i punti del nostro programma che continueremo a scrivere insieme a voi – ha concluso Andrea Poggianti – sono uniti da un unico filo conduttore con l’obiettivo riportare davvero Empoli al centro facendone una candidata ideale a diventare Provincia, un polo attrattivo per gli investimenti, il commercio e il turismo e, di conseguenza, più ricca e con una più elevata qualità della vita per i suoi cittadini. Sono punti che non interessano solo una parte della comunità ma tutti, trasversalmente. Il vero Centrodestra abita qui, è una famiglia, che non si vende e non si svende”.