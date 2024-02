Buoni spesa per le famiglie bisognose: raccolta fondi durante la partita di Volley Lupi Pontedera - Invicta Grosseto

Il Lions Club San Miniato è sul campo ! WE SERVE. Proseguono gli interventi a favore delle famiglie bisognose e fragili del territorio con la raccolta fondi per l’acquisto di buoni spesa da donare alle famiglie più deboli ed in difficoltà.

Numerosi i soci Lions presenti nel corso della partita di Volley Lupi Pontedera - Invicta Grosseto. Gli spettatori ed appassionati di volley hanno dimostrato grande interesse e sensibilità nei confronti delle famiglie più bisognose. Generose le donazioni da parte del pubblico presente alla partita come pure da parte dei soci Lions.