Mettono in vendita un escavatore online, ma è una truffa: denunciati

I carabinieri di Rosignano Marittimo hanno identificato e denunciato due cittadini lombardi per truffa e minaccia, dopo che una denuncia locale ha avviato un'indagine. I due individui avevano messo in vendita un escavatore su un noto sito di e-commerce a un prezzo allettante. Dopo aver contattato l'acquirente e assicurato le buone condizioni del macchinario, hanno indotto la vittima a effettuare bonifici per circa 7.000 euro. Successivamente, minacciandola, hanno interrotto i contatti senza consegnare la macchina. I Carabinieri hanno identificato i truffatori, già noti per reati simili, che dovranno rispondere delle accuse. L'Arma consiglia di prestare attenzione agli annunci online con prezzi sospetti e pagamenti anticipati, preferendo contatti diretti e verificando l'affidabilità dei venditori. In caso di dubbi, è possibile chiedere consiglio alle Stazioni Carabinieri locali.