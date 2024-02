Un motociclista di 40 anni è rimasto ferito dopo essere caduto in un dirupo durante una gara di moto da cross a Cantalena, nel comune di Cortona. L'incidente è avvenuto questa mattina e per i soccorsi sono intervenuti l'ambulanza infermierizzata di Cortona con la Misericordia, l'elisoccorso Pegaso 1, i vigili del fuoco e il soccorso alpino. Il ferito è stato trasportato in codice 2 all'ospedale fiorentino di Careggi tramite l'elisoccorso Pegaso.