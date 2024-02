Scontri Pisa, Procura avvia indagini sulle cariche della polizia

La Procura di Pisa ha avviato indagini sull'uso di cariche della polizia durante il corteo studentesco pro Palestina, concentrandosi sui video e sulla catena di comando. Il procuratore facente funzioni Giovanni Porpora incaricherà uno dei suoi sostituti e ha delegato i primi accertamenti ai carabinieri. La Questura ha depositato una relazione autonoma con filmati della polizia scientifica. Gli investigatori esamineranno i video sui social media e quelli forniti dai docenti del liceo coinvolto, oltre a valutare la catena di comando.

L'avvocato Andrea Callaioli sta preparando querele dei genitori dei minori feriti per un'azione collettiva contro le condotte dei poliziotti. L'obiettivo condiviso dopo un vertice in prefettura è di condurre indagini rapide e rigorose per calmare le tensioni in città. Il sindaco Michele Conti ha annunciato discussioni sul tema in consiglio comunale e la trasformazione della Consulta dei Giovani in un momento di riflessione e proposta con gli studenti delle scuole superiori locali.