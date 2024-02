Scontro tra due auto e uno scooter, muore una 51enne

Una donna di 51 anni è morta in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in via Mondolfi a Livorno. L'incidente ha coinvolto due auto e lo scooter su cui viaggiava la vittima. Si ipotizza che il conducente di una delle vetture abbia avuto un malore, perdendo il controllo del veicolo e causando l'incidente. La donna è stata sbalzata dallo scooter e, nonostante sia stata rianimata fino all'arrivo in ospedale, è purtroppo deceduta poco dopo il suo ingresso. La polizia municipale ha avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.