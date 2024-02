Addio al veterano dei sacerdoti pratesi, è scomparso don Tarcisio Stucchi

È morto il veterano dei sacerdoti della diocesi di Prato. All’età di 99 anni, compiuti da pochi giorni, è deceduto don Tarcisio Stucchi, ex parroco di San Leonardo in Gamberame nel Comune di Vaiano.

Il decesso è avvenuto ieri, domenica 25 febbraio, a Cornate d’Adda in provincia di Monza e della Brianza, suo paese natale, dove il sacerdote era tornato a vivere ormai da molti anni.

Don Tarcisio arrivò a Prato quarantenne, alla fine degli anni Sessanta, per frequentare il cosiddetto Seminario degli adulti, promosso dal vescovo Pietro Fiordelli per far fronte alla copertura di nuove parrocchie dovute alla grandissima esplosione demografica della città. Ordinato prete nel 1973, per molti anni è stato alla guida della comunità di San Leonardo in Gamberame, nata con il suo arrivo nel 1978. Nel 2010, per motivi legati all’età decise di ritornare a casa.

Lo scorso anno, in occasione del cinquantesimo anniversario di sacerdozio, aveva ricevuto la gradita visita del vescovo Giovanni Nerbini, con il quale aveva concelebrato una messa di ringraziamento per la speciale ricorrenza.

Fonte: Diocesi di Prato