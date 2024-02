Alla guida dopo aver preso stupefacenti, denunciato

I carabinieri di Volterra hanno denunciato un uomo in Valdicecina. Era alla guida del suo veicolo, quando i carabinieri lo hanno fermato e trovato con sintomi di "assunzione di sostanza stupefacente", motivo per il quale i militari "lo hanno invitato a seguirli presso il più vicino ospedale per i dovuti accertamenti". L’uomo si è rifiutato, per cui, al termine delle operazioni di rito, è stato denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. La patente gli è stata ritirata e l’auto sequestrata per la successiva confisca.