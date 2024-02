Invadono stabile a Prato, trovati con merce rubata: denunciati

I carabinieri di Prato, assieme ai rinforzi del personale del 6° Battaglione Toscana S.I.O. di Firenze, questo fine settimana hanno denunciato due persone dopo il controllo di uno stabile in viale Marconi a Prato, dove era stata segnalata una occupazione abusiva.

Sono stati identificati tre cittadini di nazionalità marocchina, di età compresa tra i 40 e i 64 anni, regolari sul territorio nazionale, poi denunciati in stato di libertà per invasione di edifici. Inoltre, per due di loro scattava anche la denuncia per ricettazione in quanto venivano trovati in possesso di utensili vari, due monopattini e strumenti informatici di cui non erano in grado di indicarne la provenienza.

Il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, gli accertamenti sono tutt’ora in corso al fine di individuarne i legittimi proprietari.