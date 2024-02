Lavoratori senza contratto nel ristorante, arrivano i carabinieri

Lavoro a nero, nuove attività da parte dei carabinieri di Volterra. I militari hanno effettuato un controllo in un’attività ristorativa presente sul territorio. A conclusione delle verifiche, il responsabile è stato sanzionato amministrativamente poiché è emerso che tre persone lavoravano nell’azienda senza un regolare contratto di lavoro e denunciato all’Autorità Giudiziaria per non aver redatto il piano di emergenza ed evacuazione. E’ stata, quindi, disposta la sospensione dell’attività ed elevata una sanzione amministrativa di 10.400 euro ed un’ammenda di 1.700 euro.