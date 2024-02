Stasera pago io, chiude la rassegna a Santa Croce con uno spettacolo su Chagall

Giunge al termine la 14^edizione di Stasera pago io, rassegna teatrale dedicata alle famiglie al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno.

Ultimo appuntamento venerdì 1 marzo alle 21 in scena Anima blu, dedicato a Marc Chagall, con Flavia Bussolotto, Marco Tizianel, produzione TamTeatro musica. Spettacolo vincitore del Premio Eolo Awards 2008 per il miglior spettacolo di Teatro Ragazzi Italiano

e del Premio Festival Feten 09 – Gijon (Spagna) per la migliore scenografia

Gli autori, alimentati dalle immagini ricche di suggestioni di Chagall pittore, hanno tessuto trama e ordito fino a costruire una piccola storia. Si sono immersi nel suo mondo iconografico per farne emergere un racconto che ha dato tempo e sviluppo alla pittura. Un mondo così silenzioso ha così trovato la sonorità. L’incontro tra i corpi dei due attori e le immagini pittoriche avviene all’interno di un dispositivo scenografico che consente la realizzazione di figure ibride tra il reale e il fantastico. La videoproiezione è un terzo attore che dialoga con i corpi veri e crea suggestioni visive riuscendo a coniugare i due piani. Il ritmo e la musicalità del gesto in forma coreografica colmano ciò che manca alla pittura per essere teatro. Nello spettacolo avvengono continui passaggi dalla realtà del quotidiano (data attraverso le scansioni ritmiche dei gesti) alla fantasia di evasione da esso che consente di entrare nel sogno dei desideri impossibili. Questi due mondi separati e paralleli, della realtà e del sogno appunto, si alternano sulla scena e finiscono per confondersi uno nell’altro, integrandosi tra loro fino a che non saranno più due mondi distinti, ma un unico momento che li contiene entrambi. Adatto dai 5 anni.

Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti. L’originale formula prevede che siano i bambini a “pagare” l'ingresso a teatro ai parenti, grazie alla loro creatività e muniti di fantassegni, conquistati a scuola, nelle classi che hanno aderito al progetto, o durante le animazioni nei centri commerciali Coop.

La rassegna, un progetto speciale strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro, prevede quattro appuntamenti sempre di venerdì in orario serale alle 21.

Mercoledì 28 febbraio, alla biglietteria del teatro dalle 16.30 alle 19.00 prevendita dello spettacolo in programma venerdì 23 febbraio.

Biglietto 5 euro per i bambini, per gli adulti ingresso muniti di fantassegno.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa