Strade ancora inagibili a Quarrata dopo l'alluvione: il progetto per sistemarle entro l'autunno

L’amministrazione comunale sta procedendo all’iter burocratico per la sistemazione di Via di Lucciano e Via Lunga e Riacci. Le due strade, devastate dall’alluvione del 2 e 3 novembre, sono ancora inagibili a causa di importanti smottamenti.

Daremo incarico per il progetto per via di Lucciano e via Lunga e Riacci – ha spiegato il sindaco Gabriele Romiti – con il Consiglio Comunale del prossimo 11 marzo. Purtroppo, come stabilito dalle norme di legge, non è stato possibile inserire le strade tra gli interventi di somma urgenza perché per entrambe esiste un percorso alternativo. L’amministrazione ha provveduto comunque a proporre l’inserimento di entrambe le strade nel piano del Commissario per la ricostruzione. Qualora questo si concretizzasse potrebbe esserci un iter più rapido. Se così non fosse andremo avanti con la progettazione e la realizzazione, investendo fondi comunali. L’obiettivo è di riaprire entrambe le strade in autunno.

Il progetto per via di Lucciano

Progettazione: costo circa 41.300 euro

Lavoro: in corso di valutazione, costo circa 500 mila euro, di cui circa 350 mila per il lavoro di riapertura della strada ( lotto 1) e circa 150 mila per il tratto nei pressi del River Pub ( Lotto 2) oltre IVA.

Iter del progetto: Il progetto andrà in Consiglio Comunale l’11 marzo per l’approvazione della variazione di bilancio per le spese tecniche. Entro metà marzo inizierà la progettazione, entro inizio maggio la consegna della progettazione ( Progetto di fattibilità tecnico economica - PFTE), salvo il tempo per le prove in campo. Entro metà giugno si provvederà all’approvazione del Progetto di Fattibilità per il quale occorre: l’autorizzazione paesaggistica, il vincolo idrogeologico, l’autorizzazione idraulica del Genio Civile

Dopo l’approvazione esecutiva prevista per il 10 luglio, si procederà a:

Affidamento Lotto 1 - per riapertura strada entro 15 settembre

Durata lavori Lotto 1 - 90 giorni (se il tempo permetterà di non avere interruzioni)

Lotto 2 da verificare in congruità con il progetto della Cassa di Lucciano.

Progetto via Lunga o Riacci

Progettazione: costo circa 9 mila euro

Lavoro: in corso di valutazione stimato un costo di circa 120mila euro, oltre IVA

Iter del progetto: Il progetto andrà in Consiglio Comunale l’11 marzo per l’approvazione della variazione di bilancio per le spese tecniche. Entro metà marzo si darà inizio alla progettazione. Entro fine aprile è prevista la consegna della progettazione (Progetto di fattibilità tecnico economica - PFTE), salvo il tempo per le prove in campo. Entro metà giugno si provvederà all’approvazione del Progetto di Fattibilità per il quale occorre: l’autorizzazione paesaggistica, il vincolo idrogeologico, l’autorizzazione idraulica del Genio Civile

Dopo l’approvazione esecutiva prevista per metà luglio, si procederà a:

Affidamento per la riapertura strada entro il 20 agosto

Durata lavori: 45 giorni (se il tempo permetterà di non avere interruzioni).

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa