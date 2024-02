Temporali in arrivo, allerta meteo codice arancio per metà Toscana

Allerta meteo in Toscana per le piogge in arrivo tra oggi e domani, martedì 27 febbraio.

Dal pomeriggio di oggi, lunedì, e fino alla sera di domani, martedì, sono attese secondo le previsioni piogge diffuse più abbondanti sulle aree occidentali dove potranno risultare localmente persistenti. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o locale temporale soprattutto sulle zone occidentali a partire dal tardo pomeriggio di oggi.

Per questo è stata diramata un'allerta meteo di codice arancione per rischio idrogeologico e reticolo idraulico minore. Riguarda tutta l'area a Ovest della Toscana, dalla costa fino all'area empolese. L'area interna avrà un'allerta di colore giallo per gli stessi fenomeni.

Nell'Empolese Valdelsa l'area arancione riguarda Capraia e Limite, Cerreto Guidi, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Vinci. Codice giallo invece per Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme , Montaione e Montespertoli.