Allagano la scuola a Rosignano Solvay, denunciati 2 minorenni e 2 ventenni

Quattro giovani di Rosignano (due di 15 e 17 anni, altri due con precedenti di 22 e 24 anni) sono stati denunciati dai carabinieri di Cecina e di Rosignano Solvay per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio dopo i danni all'Iti della frazione nei giorni scorsi.

I 4 sarebbero stati protagonisti delle azioni vandaliche del 2 e 5 febbraio scorso, quando alcuni locali vennero allagati: gli scarichi dei lavandini vennero chiusi e i rubinetti vennero aperti. Non solo: fu spaccato un divisorio in cartongesso che separava due classi e una porta antipanico venne scardinato. Tutto è accaduto in orario notturno, si ritiene per futili motivi.

La dirigenza scolastica è stata costretta a chiudere la scuola per qualche giorno, riaprendola solo al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il 24enne avrebbe partecipato a tutti e due gli episodi. Gli si contesta anche il reato di rivelazione di segreti inerenti ad un procedimento penale perché avrebbe rivelato ad alcuni testimoni quanto da lui stesso dichiarato ai carabinieri per influenzare la loro versione dei fatti.