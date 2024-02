Basket Castelfiorentino, Abc: i risultati delle squadre giovanili gialloblu

Non arriva il colpaccio casalingo per l’Under 19 Gold, costretta a cedere il passo allo Scuola Basket Arezzo, prima della classe, che al PalaBetti chiude la pratica sull’80-104. Grande equilibrio nella prima parte di gara: i gialloblu approcciano con intensità e restano incollati nel primo quarto (22-32), per poi mantenersi in scia nella seconda frazione fino al 36-42 su cui si va all’intervallo. Nella ripresa Arezzo prende il controllo con maggior decisione toccando il +13 al 30′ (56-69), per poi scappare definitivamente nell’ultimo parziale, quando i 35 punti subiti costringono i gialloblu ad assistere alla fuga aretina. Domani di nuovo in campo alle 20.30 sul parquet dell’U.s. Affrico.

ABC CASTELFIORENTINO – SCUOLA BASKET AREZZO: 80-104

Tabellino: Lilli 12, Rosi 17, Bartolini 10, Calvisi 9, Merlini 12, Marchetti 2, Damiani 12, Fabrizzi 5, Viviani 1, Ticciati, Bernardoni, Vefa ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 22-23, 14-19, 20-27, 24-35

Under 17 Eccellenza

La vittoria casalinga ai danni del Pistoia Basket 2000 inaugura la corsa dei ragazzi di Alessandro Gemmi nella terza fase di classificazione: 85-72 il finale al PalaBetti. Con cinque uomini in doppia cifra (Bufalini, Zecchi, Agbegninou, Ticciati, Carzoli), l’intensità offensiva castellana sigilla il primo quarto sul 24-18. Un vantaggio che gli ospiti rosicchiano a cavallo tra la seconda e la terza frazione, con i gialloblu che riescono comunque a tenere la testa avanti andando all’ultimo riposo sul 58-56. Si arriva così al rettilineo finale, quando l’Abc alza l’intensità in difesa innescando buone giocate in attacco che valgono un parziale finale di 27-16 e con esso l’ipoteca sulla sfida.

Prossimo impegno sabato 2 marzo alle 18.30 sul campo di Terranuova Bracciolini.

ABC CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET 2000: 85-72

Tabellino: Ticciati 13, Baldi, Zecchi 17, Carzoli 10, Ciulli, Iacopini 8, Bufalini 13, Niccolini ne, Agbegninou 16, Leti, Vallerani 6, Filomeno 2. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 24-18, 16-18, 18-20, 27-16

Under 17 Silver

Inizia in salita la cavalcata verso il titolo regionale dei ragazzi di Claudio Calvani, che all’esordio casalingo cadono 47-56 per mano del Dany Basket Quarrata. Dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (14-14 al 10′), gli ospiti allungano nella seconda frazione toccando il +7 a metà gara (19-26). Nella ripresa i gialloblu provano a ridurre la forbice ma Quarrata amministra il vantaggio (32-40 al 30′) e di fatto l’ultimo quarto serve soltanto a fissare il finale.

Prossimo impegno sabato 2 marzo alle 16 a Barberino Tavarnelle contro Chianti.

ABC CASTELFIORENTINO – DANY BASKET QUARRATA 47-56

Tabellino: Giglioli 10, Crisafi 3, Kamberaj 8, Jelassi 3, Barlabà 5, Bini 9, Garbetti 2, Beshaj 3, Altamore 4, De Simone ne, Macalindong, Uci. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 14-14, 5-12, 13-14, 13-16

Under 14 Elite

Non riesce il bis ai ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti cedono il passo al Pistoia Basket 2000 per 62-77. Gara di rincorsa quella dei gialoblu, che restano comunque incollati agli ospiti fino a metà gara. Dopo il 14-19 su cui si chiude la prima frazione, l’Abc accorcia nel secondo quarto andando al riposo lungo sul -2 (34-36). Al rientro dagli spogliatoi, però, Pistoia piazza il break che incanala la sfida e scrive 50-61 alla terza sirena, vantaggio che poi amministra nella volata.

Prossimo impegno domenica 3 marzo alle 10.45 sul parquet di Calcinaia.

ABC CASTELFIORENTINO – PISTOIA BASKET 2000: 62-77

Tabellino: Capocchini ne, Bianchi 2, Barbieri ne, Arnoldi 6, Pagliai 18, Bufalini 6, Pannocchi, Barnini 9, Di Carlo 16, Di Vilio 5. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 14-19, 20-17, 16-25, 12-16

Under 13 Silver

Tornano a vincere i ragazzi di Alessandro Mostardi che al PalaBetti chiudono la pratica Lucca Sky Walkers per 65-56. Un finale frutto di un approccio da manuale, con i gialloblu che indirizzano la sfida grazie ad un ottimo primo quarto che vale il +15 dopo dieci giri di lancette (25-10). Una forbice che l’Abc amministra nella seconda frazione (40-27 a metà gara), per poi allargarla al rientro dagli spogliatoi e mettere una seria ipoteca sul match alla terza sirena (54-36). Così, nonostante gli assalti lucchesi, nell’ultimo quarto i gialloblu gestiscono i divario e sul +9 chiudono i giochi.

Prossimo impegno martedì 5 marzo alle 18 sul parquet del Valdelsa Basket.

ABC CASTELFIORENTINO H.ROCKETS – LUCCA SKY WALKERS M. GRIZZLIES: 65-56

Sono scesi in campo: Battaglia, Anton, Giovannoni, Cipolla N., Cipolla T., Barbieri, Pirrone, Ricci, Bertelli, Gazzarrini, Lisi. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Parziali: 25-10, 15-17, 14-9, 11-20

Minibasket

E’ di due vittorie ed una sconfitta il ruolino di marcia del weekend del Minibasket gialloblu. Doppio successo per i gruppi Esordienti 2012/2013 e Aquilotti Big 2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni, che chiudono al meglio la prima fase di campionato imponendosi rispettivamente su Castelfranco Frogs e Basket Sestese. Prima sconfitta stagionale, invece, per gli Aquilotti Small 2014 di Matteo Bruni e Federico Lombardi, che a Firenze inciampano in una giornata storta e cedono il passo ai pari età dell’Affrico.

Nel prossimo fine settimana in campo soltanto gli Aquilotti Small, attesi sabato alle 10.45 sul parquet della Sancat Firenze.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa