Cerretese Pallavolo, le biancoverdi vincono contro Libertas System Volley

Nella terza giornata di ritorno le biancoverdi hanno duplicato il risultato dell’andata contro le avversarie della Libertas System Volley, un rotondo 3-0 in un match mai apparso in discussione.

Dopo la prestazione grigia contro Volley Art, valsa “solo” due punti, pronto riscatto per le ragazze di coach Angiolini e Lensi che si aggiudicano l’intera posta in palio. Difficoltà solo nella fase iniziale di secondo e terzo set, entrambi poi chiusi 25-19 contro una squadra molto abile difensivamente, che ha costretto le cerretesi ad un match di pazienza ed attenzione.

Il commento del direttore sportivo Stefano Berlincioni “Dopo il mezzo passo falso di Firenze era importante tornare subito a fare tre punti contro un avversario ostico ma sicuramente alla nostra portata e le ragazze sono state brave a tenere alta l’attenzione quando era importante: non è mai facile approcciare gare sulla carta non complicatissime. Doveroso ringraziamento al pubblico che ha riempito il palazzetto anche in un match “non di cartello”, con la solita numerosissima presenza delle atlete del settore giovanile. Ora ci aspetta una trasferta difficile a San Mauro a Signa, nella quale dovremmo alzare il livello rispetto alle ultime prestazioni, se vogliamo portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali per rimanere in zona playoff.”

Tutto invariato in testa alla classifica, con la Cerretese che rimane seconda a due lunghezze dalla capolista San Miniato e con due punti di vantaggio sulle inseguitrici Bottegone e Prato.

Ca.Ma. Cerretese Pallavolo – Libertas System Volley 3-0 (25-18, 25-19, 25-19)

Tabellino: Bandecchi, Bargagli (2), Berlincioni (L2), Bertagni, Bicci (15), Brotini, Casini, Cioni (L1), Iacopini (14), Innocenti (1), Lupi (15), Maranghi, Marradi (1) (K), Nuti, Raho (7), Saladino (3).

Classifica Serie D Girone B: San Miniato 43, Cerretese 41, Bottegone 39, Prato 39, SORMS 29, Nottolini 29, Porcari 22, Buggiano 20, Pantera Lucca 19, Libertas System 19, Volley Art 17, Empoli 10, Montelupo 9, Colle 0.

