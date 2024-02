Anche a Chiesina Uzzanese arriva la Tariffa Corrispettiva

A partire da gennaio 2024 anche nel Comune di Chiesina Uzzanese è arrivata la tariffa corrispettiva, le cui risorse, come accadeva con la Tari fino al 31 dicembre 2023, garantiranno l’erogazione di tutti i servizi di igiene ambientale. In linea con quanto richiesto dalla normativa europea, il principio alla base della corrispettiva (che nel corso del 2023 è stata introdotta in 13 Comuni dell’Ato Toscana Centro e che nel 2024, oltre che a Chiesina Uzzanese, è arrivata anche a Montespertoli, Montale e Pieve a Nievole) implica una misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella separazione dei rifiuti e nella tutela dell’ambiente. La nuova tariffa, a partire da gennaio, è gestita e fatturata direttamente da Alia Multiutility, a cui i cittadini possono rivolgersi per avere chiarimenti sulle questioni inerenti alla tariffa. Tutte le questioni che ricadono, invece, nel 2023, e riguardano dunque la Tari, sono di competenza del Comune e dei relativi canali di contatto. La prima fatturazione della Taric sarà semestrale (1° gennaio – 30 giugno), mentre le successive avverranno con cadenza trimestrale. Per consentire a tutte le utenze di dotarsi delle nuove attrezzature, solo per la prima fatturazione, ai fini del calcolo delle eventuali premialità, saranno considerati i conferimenti di rifiuti avvenuti fra il 1°aprile e il 30 giugno 2024. La fascia di merito raggiunta nel secondo trimestre sarà quindi applicata anche al primo trimestre.

Per consentire una corretta misurazione dei rifiuti, i cittadini avranno a disposizione nuovi contenitori e sacchi per la raccolta, dotati di strumenti digitali di rilevazione (Tag). Con l’obiettivo di agevolare il ritiro dei nuovo kit e fornire ai cittadini tutte le informazioni utili, Alia ha previsto, in accordo con il Comune, uno sportello aperto unicamente per gli utenti di Chiesina Uzzanese. L’Infopoint si trova presso il Circolo Molin Nuovo, in via di Vittorio 2, e sarà aperto dal 6 marzo al 13 aprile ogni mercoledì (13-19), venerdì (9-19) e sabato (8.30-13). I cittadini e i titolari di un’utenza non domestica di piccole dimensioni possono ritirare il kit presso lo sportello portando con sé i vecchi contenitori e un documento di identità, ma possono anche incaricare una persona di fiducia che abbia con sé la delega, il proprio documento di identità e una copia del documento del delegante. C’è anche la possibilità di ricevere il kit a domicilio chiamando il call center Alia attivo dal lunedì al venerdì (8.30-19.30) e il sabato (8.30-14.30), ai numeri 800.888333 da rete fissa, 0571.1969333 da fisso o mobile e 199.105105 da rete mobile. I titolari di aziende di grandi dimensioni possono, infine, chiamando il call center, prenotare la visita di un operatore Alia direttamente presso la propria sede. Sarà l’operatore a consigliare i contenitori più adatti e fornire maggiori dettagli sulla nuova tariffa.

Queste e altre informazioni sulla nuova tariffa saranno fornite agli utenti nel pomeriggio di lunedì 25 marzo, giornata in cui sono stati organizzati, dall’amministrazione comunale e da Alia, incontri pubblici al Centro civico ‘Il Fiore’, in via XXV Aprile. Il pomeriggio sarà organizzato con una sessione dedicata alle attività produttive alle 14,30 e proseguirà alle 18 e alle 21 con due sessioni dedicate ai cittadini.

Fonte: Ufficio Stampa