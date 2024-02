Consultorio, pedagogia ed endometriosi: tre appuntamenti per Declinazioni Femminili a Montelupo

Declinazioni Femminili è la rassegna che ormai da alcuni anni viene promossa dall’amministrazione comunale di Montelupo e che vuole puntare i riflettori su temi connessi alle questioni di genere, in modo trasversale.

Tre gli incontri previsti questa primavera: 5 marzo, 19 marzo e 16 aprile.

L’incontro che ha come titolo 'Il consultorio giovani dell'Asl Toscana Centro' sarà tenuto dalla dottoressa Valeria Dubini, direttrice Area Territoriale Consultoriale Asl centro, e l’ostetrica Elisa Niccolini e si terrà presso l’auditorium della scuola Baccio da Montelupo in via Caverni 36.

Il Consultorio Giovani è il "luogo centrale" per le tematiche degli adolescenti e dei giovani: il corpo che cambia, la sessualità, la relazione con la famiglia, l'amicizia, l'innamoramento, divertimenti e rischi, le scelte consapevoli, la contraccezione, la prevenzione). Al suo interno operano figure professionali qualificate ad accogliere, ascoltare, comprendere e rispondere ai bisogni dei ragazzi offrendo consulenze, prestazioni sanitarie ed accompagnamento nei percorsi di salute specifici.

L’incontro ha l’obiettivo di presentare il servizio e la sua centralità per la crescita dei ragazzi e delle ragazze.

L’incontro del 19 marzo si terrà alle 17.30 al MMAB e prevede un dialogo fra la scrittrice Alessia Dulbecco e il giornalista Saverio Tommasi.

Sarà l’occasione per presentare il libro “Si è sempre fatto così”, in cui Alessia Dulbecco riflette sulla pedagogia di genere a partire dalla Pubblicazione “Dalla Parte delle bambini” che Elena Belotti pubblicò nel lontano 1973.

Infine, l’incontro del 16 aprile avrà un taglio divulgativo medico scientifico e si soffermerà su una patologia che affligge molte donne e di cui ancora si parla troppo poco.

'Endometriosi: riconoscerla per affrontarla' è il titolo dell’appuntamento che si terrà al MMAB a patire dalle 17.30. Ne parlano la dott.ssa Valeria Dubini, ginecologa e direttrice Area Territoriale Consultoriale Asl centro, e Serena Pesci, vicepresidente dell’associazione Endo-Care: insieme per prenderci cura della salute delle donne A.p.s..

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa